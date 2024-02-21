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Ферстаппен показав найкращий час у перший день передсезонних тестів Формули-1

Сахір, Середа 21 лютого 2024 19:54
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Ферстаппен показав найкращий час у перший день передсезонних тестів Формули-1 Фото: Макс Ферстаппен не відчув конкуренції в середу (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон Королівських автоперегонів Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл" був найшвидшим на трасі в перший день тестів перед сезоном-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Нідерландський пілот провів найбільше кіл і показав найкращий час на автодромі "Сахір" у Бахрейні. Найшвидше коло він проїхав за 1:31.344 хвилини.

Загалом Ферстаппен у середу проїхав 143 кола. Лише один гонщик у пелотоні також подолав рубіж 100 кіл у перший день тестів – Джордж Расселл із "Мерседеса" (122). Натомість решта пілотів обмежилася значно меншою кількістю часу на автодромі.

Наприклад, британець Ландо Норріс, який завершив день другим, проїхав 73 кола за кермом оновленого "Макларена". А третій на сесії Карлос Сайнс ("Феррарі") обмежився 69-ма. Обидва програли Ферстаппену понад секунду. Загалом на трасі з'явилися 18 гонщиків.

У четвер передсезонні тести продовжаться. Сесія розпочнеться о 09:00 за київським часом. Перший етап нового сезону Формули-1 також прийме Бахрейн (29 лютого-2 березня).

До слова, раніше пригадали співпрацю "Феррарі" з чемпіонами світу на фоні переходу Хемілтона.

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