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Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-1

Сахир, Среда 21 февраля 2024 19:54
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Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 Фото: Макс Ферстаппен не почувствовал конкуренцию в среду (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион Королевских автогонок Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" был самым быстрым на трассе в первый день тестов перед сезоном-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Нидерландский пилот провел больше всего кругов и показал лучшее время на автодроме "Сахир" в Бахрейне. Самый быстрый круг он проехал за 1:31.344 минуты.

Всего Ферстаппен в среду проехал 143 круга. Лишь один гонщик в пелотоне также преодолел рубеж в 100 кругов в первый день тестов – Джордж Расселл из "Мерседеса" (122). В то же время остальные пилоты ограничились значительно меньшим количеством времени на автодроме.

Например, завершивший день вторым британец Ландо Норрис проехал 73 круга за рулем обновленного "Макларена". А третий на сессии Карлос Сайнс ("Феррари") ограничился 69-ю. Оба проиграли Ферстаппену свыше секунды. В общей сложности на трассе появились 18 гонщиков.

В четверг предсезонные тесты продолжатся. Сессия начнется в 09:00 по киевскому времени. Первый этап нового сезона Формулы-1 также примет Бахрейн (29 февраля – 2 марта).

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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