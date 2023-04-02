Ферстаппен за машиною безпеки виграв Гран-прі Австралії з трьома рестартами

На старті класно зреагували пілоти "Мерседеса" – Расселл і Хемілтон на перших сотнях метрів обійшли Ферстаппена, який виграв кваліфікацію. Утім, позаду Стролл ("Астон Мартін") вибив пілота "Феррарі" Леклера, тож на трасі з'явився автомобіль безпеки.

У цей момент пілоти з нижньої частини пелотону поїхали за гумою "хард", щоб убезпечити себе від піт-стопів до кінця гонки. Після нетривалого змагального періоду на 7-му колі сейфтікар знову змушений був виїхати, оскільки Албон небезпечно вилетів у гравій та неабияк забруднив траєкторію.

Цього разу за "хардом" поїхав лідер перегонів Расселл і пілот "Феррарі" Сайнс. Обидва прогадали – директор гран-прі наказав вивісити червоний прапор і зупинив гонку. Тепер на гонщиків чекав рестарт, а замінити гуму всі змогли "безкоштовно".

За кілька кіл після нового старту Ферстаппен легко обійшов Хемілтона та почав нарощувати перевагу на чолі пелотону. Позаду ж загострилася боротьба за подіум, на який у другій половині гонки з британцем почали претендувати Алонсо ("Астон Мартін"), Сайнс і Гаслі з "Альпін". Натомість Расселл вибув через проблеми з двигуном.

Додав інтриги на фініші пілот "Хааса" Магнуссен. Після контакту зі стіною заднє колесо та уламки боліда данця опинилося посеред траси, тож дирекція гонки вдруге вивісила червоний прапор і влаштувала рестарт на два фінальні кола. Він обернувся хаосом за дуетом лідерів: Сайнс вибив Алонсо, Окон в'їхав у партнера по команді Гаслі, а Перес просто "перевірив" висоту трави.

Вольовим рішенням стюардів пілотам повернули місця до рестарту. Це, однак, не втішило "Альпін", яка втратила обидва боліди. Сайнс же за аварію з Алонсо отримав 5 секунд штрафу.

Зрештою, Ферстаппен виграв гонку в супроводі сейфтікару, а Хемілтон із Алонсо доповнили подіум. До топ-10 потрапили Стролл, Перес із найшвидшим колом, Норріс ("Макларен"), гонщик "Хааса" Хюлькенберг, пілот "Макларена" Піастрі, Чжоу з "Альфа Ромео" та Цунода ("Альфа Таурі").

Класифікація Гран-прі Австралії-2023: