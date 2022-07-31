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Ферстаппен с 10-й позиции триумфовал на Гран-при Венгрии после провала стратегии "Феррари"

Фото: Макс Ферстаппен и его победный болид (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным победителем Гран-при Венгрии на автодроме "Хунгароринг" стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте победитель квалификации Расселл ("Мерседес"), пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер, а также Норрис ("Макларен") сохранили места в топ-4. Позади же Хэмилтон из "Мерседеса" выбился на 5-е место, а Ферстаппен поднялся на 8-е место с десятого.

Главные конкуренты в сезоне-2021 продолжили свой прогресс и дальше. На 12-м круге они вдвоем уже обошли Норриса и начали выжидать свой шанс за спинами лидеров. После лавины пит-стопов первая пятерка стабилизировалась в составе Расселла, Леклера, Сайнса, Ферстаппена и Хэмилтона.

Леклер быстро догнал Расселла и обошел его в первом повороте на 31-м круге. Но дальше "Феррари" в очередной раз перемудрили с тактикой и "переобули" лидера в резину hard, когда остальные конкуренты выбрали soft или medium.

Ферстаппен опередил монегаска почти сразу. На 54-м круге трюк нидерландца повторил и Расселл. В конце концов, Леклер еще раз поехал в боксы за "софтом" и свалился на 6-е место. Начал "проседать" и другой пилот "Феррари" – Сайнса обошел Хэмилтон. А затем 7-кратный чемпион мира обогнал и партнера по команде Расселла.

Для борьбы Ферстаппена и Хэмилтона банально не хватило времени. Британец в момент выхода на вторую строчку проигрывал лидеру первенства этого года более 10 секунд и смог подсластить гонку для себя лишь быстрейшим кругом.

После Ферстаппена, Хэмилтона и Расселла финишировали Сайнс, Перес ("Ред Булл") и многострадальный Леклер. Дополнили топ-10 Норрис, Алонсо и Окон (оба – "Альпин"), а также Феттель на "Астон Мартине".

Классификация Гран-при Венгрии-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+7.834)
  3. Джордж Расселл (+12.337)

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