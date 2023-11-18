"Феррарі" тріумфально обставила Ферстаппена у кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса

Монегаск показав найшвидший час на дебютному етапі в Лас-Вегасі. У фінальній спробі він випередив партнера по команді Карлоса Сайнса на 0.044 секунди.

Після першого сегменту кваліфікації з боротьби несподівано вибули обидва пілоти "Макларена" – Піастрі та Норріс, гонщик "Альфа Таурі" Цунода, Чжоу з "Альфа Ромео" та Окон ("Альпін"). Натомість у другому припинили виступи пілот "Альфа Таурі" Ріккардо, Стролл із "Астон Мартіна", Хюлькенберг ("Хаас"), гонщик "Ред Булла" Перес і Хемілтон із "Мерседеса".

Інтриги в третьому сегменті фактично не було. Пілоти "Феррарі" змагалися лише між собою. Зрештою, Леклер проїхав коло за 1:32.726 хвилини. Сайнс показав другий час, але на стартовій решітці опиниться в середині пелотону. Іспанський гонщик отримав штраф на 10 місць через технічні проблеми.

Тож із першого ряду поруч із Леклером стартуватиме Ферстаппен ("Ред Булл"). Достроковий чемпіон випередив пілота "Мерседеса" Расселла та Гаслі з "Альпін". Далі розташувалися Албон, Сарджент (обидва – "Вільямс"), гонщик "Альфа Ромео" Боттас, Магнуссен із "Хааса" та пілот "Астон Мартіна" Алонсо.

Гран-прі Лас-Вегаса відбудеться в неділю, 19 листопада. Старт призначений на 08:00 за київським часом. Тривалість – 50 кіл.