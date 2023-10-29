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"Феррарі" стартуватиме з першого ряду перед Ферстаппеном на Гран-прі Мексики

Мехіко, Неділя 29 жовтня 2023 10:51
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"Феррарі" стартуватиме з першого ряду перед Ферстаппеном на Гран-прі Мексики Фото: Шарль Леклер не мав рівних у Мексиці в суботу (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер виграв кваліфікаційні заїзди на Автодромі імені братів Родрігесів у передмісті Мехіко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск показав найкращий час у вирішальному сегменті суботніх заїздів. Він проїхав найшвидше коло за 1:17.116 хвилини.

У першій частині кваліфікації з боротьби вибули пілот "Вільямса" Сарджент, Норріс ("Макларен"), Стролл із "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Магнуссен і Окон ("Альпін"). Натомість у другій припинили виступи пілот "Альфа Таурі" Цунода, Албон ("Вільямс"), Алонсо з "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Хюлькенберг і Гаслі ("Альпін").

У третьому сегменті сенсацію підготували пілоти "Феррарі". Сайнс і Леклер почергово показали найкращий час, залишивши позаду дострокового чемпіона Ферстаппена ("Ред Булл"). У другій спробі конкуренти змогли лише підтягнутися до Леклера, але не випередити його.

Монегаск стартуватиме першим поруч із Сайнсом. Із другого ряду розпочнуть гонку Ферстаппен і пілот "Альфа Таурі" Ріккардо. Далі розташувалися Перес ("Ред Булл") і гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Піастрі з "Макларена", Расселл ("Мерседес") і пілоти "Альфа Ромео" Боттас і Чжоу.

Гран-прі Мексики відбудеться в неділю, 29 жовтня. Старт призначений на 22:00 за київським часом. Тривалість – 71 коло.

&quot;Феррарі&quot; стартуватиме з першого ряду перед Ферстаппеном на Гран-прі Мексики

До слова, раніше Хемілтон втратив подіум Гран-прі США через нетипове порушення.

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