"Феррари" будет стартовать с первого ряда перед Ферстаппеном на Гран-при Мексики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Монегаск показал лучшее время в решающем сегменте субботних заездов. Он проехал самый быстрый круг за 1:17.116 минуты.

В первой части квалификации из борьбы выбыли пилот "Уильямса" Сарджент, Норрис ("Макларен"), Стролл из "Астон Мартина", гонщик "Хааса" Магнуссен и Окон ("Альпин"). Во второй же прекратили выступления пилот "Альфа Таури" Цунода, Албон ("Уильямс"), Алонсо из "Астон Мартина", гонщик "Хааса" Хюлькенберг и Гасли ("Альпин").

В третьем сегменте сенсацию подготовили пилоты "Феррари". Сайнс и Леклер поочередно показали лучшее время, оставив позади досрочного чемпиона Ферстаппена ("Ред Булл"). Во второй попытке конкуренты смогли лишь подтянуться к Леклеру, но не опередить его.

Монегаск стартует первым рядом с Сайнсом. Со второго ряда начнут гонку Ферстаппен и пилот "Альфа Таури" Риккардо. Далее расположились Перес ("Ред Булл") и гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Пиастри из "Макларена", Расселл ("Мерседес") и пилоты "Альфа Ромео" Боттас и Чжоу.

Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 29 октября. Старт назначен на 22:00 по киевскому времени. Продолжительность – 71 круг.