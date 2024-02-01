"Феррарі" повернулася до ідеї переходу десятиліття: інсайдер підклав дрова у вогнище чуток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

39-річний британець залишився ціллю менеджменту Скудерії. Іменитий пілот отримав пропозицію одягнути червоний комбінезон італійської стайні в сезоні-2025.

Хемілтон отримав право змінити команду на наступний рік завдяки умовам контракту з "Мерседесом". Торік мультичемпіон Формули-1 підписав новий договір зі стайнею. Спершу оглядачі були впевнені, що британський гонщик залишиться в Бреклі на 2 роки. Та тепер інсайдери зійшли на думці, що насправді контракт укладений за схемою 1+1.

Цією ситуацією вирішили скористатися у "Феррарі". Президент Скудерії Джон Елканн і керівник стайні Фредерік Вассер нібито ведуть перемовини з Хемлітоном щодо майбутньої співпраці. Він повинен зайняти місце Карлоса Сайнса, який залишився з контрактом лише на 2024 рік.

Іспанський коментатор F1 і оглядач видання Soymotor Антоніо Лобато назвав високими шанси на перехід Хемілтона до "Феррарі". За його словами, інформація про перемовини британця і Скудерії – "не просто чутка".

"Із того, що мені вдалося дізнатися, можу зробити висновок, що шанси побачити Льюїса Хемілтона у формі "Феррарі" в 2025 році справді дуже високі. Більше того, я не можу відкидати того, що контракт уже підписаний", – написав Лобато в особистому Twitter.

Хто такий Льюїс Хемілтон

Уродженець англійського Стівеніджа, британський гонщик. Переможець британської "Формули-Рено", європейської "Формули-3" та серії GP2 (2006).

Дебютував у Формулі-1 у сезоні-2007 за кермом "Макларена" та відразу повів боротьбу за чемпіонство. Перший титул здобув за підсумками наступної кампанії. У 2013-му перейшов у "Мерседес" і став чемпіоном світу ще 6 разів (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом під егідою F1 провів 332 гран-прі, в яких здобув 103 перемоги. Інтереси та захоплення – веганський активізм і мистецтво. Дитячим ідолом британця був легендарний бразилець Айртон Сенна.