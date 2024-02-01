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"Феррари" вернулась к идее перехода десятилетия: инсайдер подлил масло в костер слухов

Маранелло, Четверг 01 февраля 2024 12:29
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"Феррари" вернулась к идее перехода десятилетия: инсайдер подлил масло в костер слухов Фото: Льюис Хэмилтон на Гран-при Сан-Паулу-2021 (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сможет сменить "Мерседес" на "Феррари" в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

39-летний британец остался целью менеджмента Скудерии. Именитый пилот получил предложение одеть красный комбинезон итальянской конюшни в сезоне-2025.

Хэмилтон получил право сменить команду на следующий год благодаря условиям контракта с "Мерседесом". В прошлом году мультичемпион Формулы-1 подписал новый договор с конюшней. Сначала обозреватели были уверены, что британский гонщик останется в Брэкли на 2 года. Но теперь инсайдеры пришли к мнению, что на самом деле контракт заключен по схеме 1+1.

Этой ситуацией решили воспользоваться в "Феррари". Президент Скудерии Джон Элканн и руководитель конюшни Фредерик Вассер якобы ведут переговоры с Хэмлитоном по поводу будущего сотрудничества. Он должен занять место Карлоса Сайнса, оставшегося с контрактом только на 2024 год.

Испанский комментатор F1 и обозреватель издания Soymotor Антонио Лобато назвал высокими шансы на переход Хэмилтона в "Феррари". По его словам, информация о переговорах британца и Скудерии – "не просто слух".

"Из того, что мне удалось узнать, могу заключить, что шансы увидеть Льюиса Хэмилтона в форме "Феррари" в 2025 году действительно очень высоки. Более того, я не могу исключать того, что контракт уже подписан", – написал Лобато в личном Twitter.

Кто такой Льюис Хэмилтон

Уроженец английского Стивениджа, британский гонщик. Победитель британской "Формулы-Рено", европейской "Формулы-3" и серии GP2 (2006).

Дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007 за рулем "Макларена" и сразу повел борьбу за чемпионство. Первый титул завоевал по итогам следующей кампании. В 2013-м перешел в "Мерседес" и стал чемпионом мира еще 6 раз (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

В общей сложности под эгидой F1 провел 332 гран-при, в которых одержал 103 победы. Интересы и увлечения – веганский активизм и искусство. Детским идолом британца был легендарный бразилец Айртон Сенна.

К слову, ранее Малайзия нацелилась на возвращение в календарь Формулы-1.

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Ferrari Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
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