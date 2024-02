"Феррарі" показала болід на сезон-2024 і випустила його на трасу: відео

Скудерія вперше показала SF-24 на сезон-2024 Королеви автоспорту. Змагальний рік у складі стайні проведуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

Монегаск та іспанський гонщик випробували болід на трасі. Дизайн "Феррарі" зазнав косметичних змін. Машина виконана в традиційному червоному кольорі. Назви спонсорів на носовій частині боліда та команди на задньому крилі виконані в білих барвах. Номери гонщиків також отримали жовті контури.

Оновлена "Феррарі" виїхала на трасу передусім із маркетинговою метою. Болід фільмували та фотографували з різних ракурсів. Окрім того, перші кілометри в реальних умовах дозволять перевірити новинки та налаштування, з якими інженери працювали взимку.

Сезон-2023 "Феррарі" завершила на третій сходинці в Кубку конструкторів. Скудерія набрала 406 очок і лише на три пункти відстала від "Мерседеса". Леклер випередив Сайнса за кількістю очок, але іспанець здобув для стайні єдину перемогу за рік (Сінгапур).

