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"Феррарі" оголосила про відставку очільника стайні

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Маранелло, Вівторок 29 листопада 2022 12:20
"Феррарі" оголосила про відставку очільника стайні Фото: Маттіа Бінотто (праворуч) завершив роботу з "Феррарі" (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Команда Формули-1 "Феррарі" підтвердила відхід Маттії Бінотто з посади керманича легендарної Скудерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

53-річний менеджер вирішив покинути італійську команду. Контракт фахівця з "Феррарі" чинний до 31 грудня.

"Я прийняв рішення припинити співпрацю з "Феррарі" з великим жалем. Я іду з компанії, яку люблю, частиною якої був 28 років – але роблю це спокійно, оскільки впевнений, що я зробив усе можливе для досягнення поставлених завдань", – заявив Бінотто на прощання.

Уродженець швейцарської Лозанни опинився в Скудерії у 1995 році. Пройшов шлях від інженера з двигунів у тест-команді до керівної ролі в стайні після відставки Мауріціо Аррівабене в 2019 році. Був головним інженером і техічним директором, займав інші посади.

У сезоні-2022 "Феррарі" під керівництвом Бінотто програла "Ред Буллу" чемпіонські перегони в особистому заліку пілотів і Кубку конструкторів. Шарль Леклер і Скудерія були в лідерах після п'яти етапів, але потім задовольнилися другими місцями.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв фінальний гран-прі нинішнього сезону Формули-1.

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