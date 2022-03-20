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"Феррари" дублем начала новый сезон Формулы-1. "Ред Булл" сошел двумя болидами

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Бахрейн, Воскресенье 20 марта 2022 19:24
"Феррари" дублем начала новый сезон Формулы-1. "Ред Булл" сошел двумя болидами Фото: Гран-при Бахрейна-2022 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Двойным успехом конюшни "Феррари" завершилось Гран-при Бахрейна в Королевских автогонках. Дебютную гонку сезона выиграл Шарль Леклер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итоги гонки.

Монегаск стартовал с поула и уверенно лидировал на протяжении всего гран-при. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен сумел вплотную приблизиться к Леклеру только после питстопов. Однако пилот "Феррари" дважды справился с атаками нидерландца.

Ферстаппен решил переиграть Леклера тактически. На 44-м круге чемпион пошел на третью смену шин, чтобы иметь более быстрый болид на финальном отрезке. Но уже два круга спустя на трассе появилась машина безопасности из-за возгорания болида Пьера Гасли.

В конце концов, на питстоп уехали фактически все пилоты, и перед рестартом позиции лидеров не изменились. Однако, неожиданно у "Ред Булл" возникли технические проблемы. Сначала Ферстаппен, а затем Серхио Перес потеряли мощность и завершили гонку досрочно.

Как следствие, Леклер спокойно довел свой "Феррари" до победы в гран-при. Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс. Дополнил подиум семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Новый партнер британца по команде – Джордж Расселл – финишировал 4-м. Также очки по итогам Гран-при Бахрейна набрали Кевин Магнуссен, Валттери Боттас, Эстебан Окон, Юки Цунода, Фернандо Алонсо и Чжоу Гуаньюй.

В Кубке конструкторов лидерство прогнозированно захватила "Феррари" (44 очка). Далее следуют "Мерседес" (27 пунктов), "Хаас" (10), "Альфа Ромео" (9) и "Альпин" (8). Уже через неделю состоится второй этап сезона-2022 – Гран-при Саудовской Аравии.

Классификация Гран-при Бахрейна-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Карлос Сайнс (+5.598)
  3. Льюис Хэмилтон (+9.675)

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