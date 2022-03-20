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"Феррарі" дублем розпочала новий сезон Формули-1. "Ред Булл" зійшов двома болідами

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Бахрейн, Неділя 20 березня 2022 19:24
"Феррарі" дублем розпочала новий сезон Формули-1. "Ред Булл" зійшов двома болідами Фото: Гран-прі Бахрейну-2022 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Подвійним успіхом стайні "Феррарі" завершилося Гран-прі Бахрейну в Королівських автоперегонах. Дебютну гонку сезону виграв Шарль Леклер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на підсумки гонки.

Монегаск стартував із поулу та впевнено лідирував упродовж всього гран-прі. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен зумів впритул наблизитися до Леклера лише після пітстопів. Однак, пілот "Феррарі" двічі впорався з атаками нідерландця.

Ферстаппен вирішив переграти Леклера тактично. На 44-му колі чемпіон пішов на третю зміну шин, щоб мати швидший болід на фінальному відрізку. Та вже за два кола на трасі з'явилася машина безпеки через займання боліда П'єра Гаслі.

Зрештою, на пітстоп поїхали фактично всі пілоти, і перед рестартом позиції лідерів не змінилися. Однак, несподівано в "Ред Булл" виникли технічні проблеми. Спершу Ферстаппен, а потім і Серхіо Перес втратили потужність і завершили гонку достроково.

Як наслідок, Леклер спокійно довів свій "Феррарі" до перемоги в гран-прі. Другим став його партнер по команді Карлос Сайнс. Доповнив подіум семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон ("Мерседес").

Новий партнер британця по команді – Джордж Расселл – фінішував 4-м. Також очки за підсумками Гран-прі Бахрейну набрали Кевін Магнуссен, Валттері Боттас, Естебан Окон, Юкі Цунода, Фернандо Алонсо та Чжоу Гуаньюй.

У Кубку конструкторів лідерство прогнозовано захопила "Феррарі" (44 очки). Далі йдуть "Мерседес" (27 пунктів), "Хаас" (10), "Альфа Ромео" (9) та "Альпін" (8). Уже за тиждень відбудеться другий етап сезону-2022 – Гран-прі Саудівської Аравії.

Класифікація Гран-прі Бахрейну-2022:

  1. Шарль Леклер
  2. Карлос Сайнс (+5.598)
  3. Льюїс Хемілтон (+9.675)

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