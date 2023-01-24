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Феросплавну галузь наприкінці 2022 року було завантажено лише на 30%

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Вівторок 24 січня 2023 15:17
Феросплавну галузь наприкінці 2022 року було завантажено лише на 30% Фото: феросплавна галузь наприкінці 2022 року була завантажена лише на 30% (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Війна, удари Росії по енергоінфраструктурі країни та блокування морських портів стали причиною різкого скорочення виробництва у феросплавній галузі. Середнє завантаження підприємств наприкінці 2022 року було на рівні 30% порівняно з 60-70% у квітні-травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора УкрФА Сергія Кудрявцева в інтерв'ю GMK Center.

"Враховуючи сильну енергозалежність та високу питому вагу вартості електроенергії у виробництві феросплавів, ситуація в галузі вкрай складна. Наприклад, з кінця жовтня Побузький феронікелевий комбінат (ПФК) вимушено зупинив виробництво через пошкодження пов'язаних енергооб'єктів. Крім того, це підприємство, що залежить від імпортного сировини. І нині не може розраховувати на стабільний її потік через блокування портів", - пояснив Кудрявцев.

Ситуація на Нікопольському та Запорізькому заводах феросплавів теж вкрай важка - підприємства працюють із мінімальним завантаженням, адже підприємства також перебувають у системі балансуючого ринку, а до того ж, стикаються з відпливом персоналу, зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що зараз ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи і потребує державної підтримки, у тому числі - питань тарифної політики, яка має бути послідовною і передбачуваною.

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