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Ферросплавная отрасль в конце 2022 года была загружена лишь на 30%

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Вторник 24 января 2023 15:17
Ферросплавная отрасль в конце 2022 года была загружена лишь на 30% Фото: ферросплавная отрасль в конце 2022 года была загружена лишь на 30% (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Война, удары России по энергоинфраструктуре страны и блокировка морских портов стали причиной резкого сокращения производства в ферросплавной отрасли. Средняя загрузка предприятий в конце 2022 года была на уровне 30%, по сравнению с 60-70% в апреле-мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева в интервью GMK Center.

"Учитывая сильную энергозависимость и высокий удельный вес стоимости электроэнергии в производстве ферросплавов, ситуация в отрасли крайне сложная. Например, с конца октября Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК) вынужденно остановил производство из-за повреждения связанных энергообъектов. Кроме того, это предприятие, зависящее от импортного сырья. И в настоящее время не может рассчитывать на стабильный его поток из-за блокирования портов", - пояснил Кудрявцев.

Ситуация на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов тоже крайне тяжелая - предприятия работают с минимальной загрузкой, ведь предприятия также находятся в системе балансирующего рынка, а к тому же, сталкиваются с оттоком персонала, отметил эксперт.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и нуждается в государственной поддержке, в том числе - в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой.

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