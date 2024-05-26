Фермери на звільнених територіях можуть отримати компенсації за розмінування

Зазначається, що нещодавно уряд ухвалив рішення, яке передбачає компенсації для фермерів, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Також це стосуватиметься фермерів, які тільки планують розпочати розмінування власних сільськогосподарських ділянок або на яких працюють як орендарі.

Деталі про компенсацію

У відомстві пояснили, що держава компенсуватиме 80% вартості розмінування. Право на відповідну компенсацію мають сільськогосподарські виробники, землі яких перебувають на деокупованій території поза зоною бойових дій.

Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечних предметів має бути підтверджено Центром протимінної діяльності за наслідками нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Фермери, землі яких оператори очистили з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки.

Куди слід звертатися

Фермерам необхідно заповнити заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування - compensation@uachd.org. Також треба додати копії документів, що підтверджують факт розмінування, а саме:

договір на надання послуг з розмінування;

акта наданих послуг;

документ, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги.

Центр гуманітарного розмінування перевірить документи, складе список фермерів, які відповідають вимогам, і передасть документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка ухвалить фінальне рішення.

Як розраховується вартість розмінування

У Мінреінтеграції написали, що ті фермери, які планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр.

Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах системою Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз на одну забруднену ділянку.

На компенсації щодо розмінування земель сільськогосподарського призначення у бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень.