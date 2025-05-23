Фермерам доплачуватимуть за кіз та овець: скільки можна отримати у 2025 році

Українські фермери можуть отримати фіндопомогу від держави на утримання кіз та овець. Збір заявок розпочинається сьогодні, 23 травня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України .

У 2025 році фермери знову мають змогу отримати державну підтримку на утримання кіз та овець, проте цього разу діють важливі обмеження.

Хто може отримати дотацію

Подати документи на державну допомогу мають право як фізичні, так і юридичні особи. При цьому вони обов'язково мають бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Друга умова - наявність поголів’я кіз та/або овець у кількості від 5 до 500 голів.

Важливо врахувати, що ті господарства, які отримували дотацію у 2024 році, претендувати на виплати в поточному році вже не можуть. Для таких отримувачів у ДАР зазначені напрями будуть неактивні.

Розмір дотації

У 2025 році аграрії мають змогу отримати державну підтримку у розмірі 2 000 гривень на кожну маточну козу або вівцю. При цьому тварини повинні бути ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства станом на 1 січня поточного року.

Фото: фермерам в Україні доплачуватимуть за кіз (Getty Images)

Як подати заявку

Подача заявок здійснюється виключно через Державний аграрний реєстр (ДАР) - за посиланням.

По терміну це можливо зробити до 31 жовтня 2025 року. Заявки, подані після закінчення передбаченого строку, не розглядатимуться.

Для подачі заявки на отримання державної дотації потрібно:

зареєструватися або авторизуватися у Державному аграрному реєстрі;

обрати відповідний напрям підтримки;

надати підтверджувальні документи про кількість утримуваних тварин. Їх повинно бути від 5 до 500 голів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються заявнику протягом п’яти робочих днів.

Навіщо це потрібно державі

Дана програма спрямована на стимулювання розвитку вівчарства та козівництва в Україні. У міністерстві підкреслюють, що завдяки державним коштам фермерські господарства зможуть хоча б частково покрити витрати на утримання тварин, ветеринарні послуги, корм та інші потреби.

При цьому варто розуміти, що дана програма має обмежене фінансування, тому виплачувати кошти будуть послідовно, по мірі надходження заявок і на всіх охочих їх може не вистачити.



Детальну інформацію можна прочитати на офіційному сайті Державного аграрного реєстру.