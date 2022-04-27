Федоров о ситуации на киберфронте: продолжаются нападения, но мы постоянно контратакуем

Украинские хакеры, отбивающие атаки врага в киберпространстве, перешли в контратаку. Им удается не только эффективно защищаться, но и работать в ответ.

"Они сейчас больше фокусируются на энергетической сфере и критической инфраструктуре. Но и вся наша борьба нацелена на защиту в этих секторах и на контратаках", - рассказал он.

Федоров констатирует, что у врага сейчас ситуация непростая, поскольку украинским кибербойцам удается не только защищаться, но и атаковать.

"Если до этого два года мы защищались, то сейчас мы контратакуем и все киберсообщество направлено на поиск уязвимостей, использование различных векторов атак на инфраструктуру РФ. Сейчас уже точно не то время, когда они могли просто сидеть и атаковать в одностороннем направлении", - заверил министр цифровой трансформации.