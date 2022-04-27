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Федоров про ситуацію на кіберфронті: продовжуються напади, але ми постійно контратакуємо

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Україна, Середа 27 квітня 2022 09:32
Федоров про ситуацію на кіберфронті: продовжуються напади, але ми постійно контратакуємо Фото: віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські хакери, що відбивають атаки ворога у кіберпросторі, перейшли у контратаку. Їм вдається не тільки ефективно захищатися, а й працювати у відповідь.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вони зараз більше фокусуються на енергетичній сфері та критичній інфраструктурі. Але і вся наша боротьба націлена на захист у цих секторах та на контратаках", - розповів він.

Федоров констатує, що у ворога зараз ситуація непроста, оскільки українським кібербійцям вдається не лише захищатись, а й атакувати.

"Якщо до цього два роки ми захищалися, то зараз ми контратакуємо і вся кіберспільнота спрямована на пошук вразливостей, використання різних векторів атак на інфраструктуру РФ. Зараз уже точно не той час, коли вони могли просто сидіти та атакувати в односторонньому напрямку", - запевнив міністр цифрової трансформації.

Детальніше про кібервійну, дружніх хакерах та блокування правди про Україну в соцмережах - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

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