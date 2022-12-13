Федоров підтримав реформу містобудування: дозволить прибрати чиновників від прийняття рішень

"Сфера будівництва - унікальний приклад справжньої цифрової реформи. Завдяки експериментам Кабінету Міністрів України більшість послуг щодо початку будівництва та введення в експлуатацію надаються онлайн через портал "Дія". Уся ж паперова документація поступово переводиться в електронну в єдиній системі", - написав Федоров.

Вір також зазначив, що за оцінками міжнародних партнерів, тільки ці інструменти вже дають 11,1 млрд грн антикорупційного та економічного ефекту на рік.

Також, за його словами, якщо всі документи в порядку - відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками.

"Дякую ініціаторці законопроекту Олені Шуляк, нашим партнерам з Мінрегіон/ Мінінфраструктури, Денису Шмигалю, Олександру Кубракову, Олексію Чернишову, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах (USAID/UK aid), які створювали Єдину державну електронну систему у сфері будівництва", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що представників країн "Великої сімки" та Європейського союзу запросили до участі у втіленні в Україні містобудівної реформи, зокрема, до формування Містобудівної палати і розробки відповідних документів для її функціонування.

Як відомо, наразі законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" готується до розгляду в другому читанні у Верховній раді.