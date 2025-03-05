Федоров анонсував запуск дозволів на зброю у "Дії"
У "Дії" найближчим часом з'являться дозволи на зброю. Послуга зараз на етапі бета-тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого цитує "Укрінформ".
Відповідну заяву Федоров зробив на брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага". За словами віцепрем'єра, дозволи на зброю у "Дії" можуть з'явитися вже у березні.
"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тест", - сказав Федоров.
Він повідомив, це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. У застосунку також можна буде отримати відповідний документ, щоб пред'являти за потреби.
"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", - сказав міністр і додав, що послуга буде доступна для всіх українців.
Реєстр зброї
Нагадаємо, з червня 2023 року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Українці отримали можливість отримати дозвіл на зброю без відвідування Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї. Детальніше про те, як працює реєстр - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомляв, що на руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї.
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