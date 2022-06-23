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Федина завоевала второе "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта

Новина українською →
Будапешт, Четверг 23 июня 2022 10:46
Федина завоевала второе "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Марта Федина (слева) (fina.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинская синхронистка Марина Федина снова оказалась на пьедестале почета по итогам соревнований в артистическом плавании на чемпионате мира-2022 в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

20-летняя украинка финишировала второй в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию. Она набрала 93,8 балла в произовльной программе.

Этот результат позволил Фединой завоевать серебряную медаль, ставшую уже второй индивидуальной наградой украинской спортсменки на чемпионате мира-2022. Компанию на подиуме ей составили старые знакомые.

Как и в технической программе, победу одержала японка Юкико Иннуи. Она завершила свое выступление с 95,3667 баллами. Дополнила подиум представительница Греции Евангелия Платаниоти (91,7667 пункта).

Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, соло, произвольная программа:

  1. Юкико Инуи (Япония) – 95,3667 баллов
  2. Марта Федина (Украина) – 93,8
  3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 91,7667

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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