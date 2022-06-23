Федина завоевала второе "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта

Украинская синхронистка Марина Федина снова оказалась на пьедестале почета по итогам соревнований в артистическом плавании на чемпионате мира-2022 в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

20-летняя украинка финишировала второй в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию. Она набрала 93,8 балла в произовльной программе.

Этот результат позволил Фединой завоевать серебряную медаль, ставшую уже второй индивидуальной наградой украинской спортсменки на чемпионате мира-2022. Компанию на подиуме ей составили старые знакомые.

Как и в технической программе, победу одержала японка Юкико Иннуи. Она завершила свое выступление с 95,3667 баллами. Дополнила подиум представительница Греции Евангелия Платаниоти (91,7667 пункта).

Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, соло, произвольная программа: