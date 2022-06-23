Федина завоевала второе "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта
Украинская синхронистка Марина Федина снова оказалась на пьедестале почета по итогам соревнований в артистическом плавании на чемпионате мира-2022 в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
20-летняя украинка финишировала второй в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию. Она набрала 93,8 балла в произовльной программе.
Этот результат позволил Фединой завоевать серебряную медаль, ставшую уже второй индивидуальной наградой украинской спортсменки на чемпионате мира-2022. Компанию на подиуме ей составили старые знакомые.
Как и в технической программе, победу одержала японка Юкико Иннуи. Она завершила свое выступление с 95,3667 баллами. Дополнила подиум представительница Греции Евангелия Платаниоти (91,7667 пункта).
Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, соло, произвольная программа:
- Юкико Инуи (Япония) – 95,3667 баллов
- Марта Федина (Украина) – 93,8
- Евангелия Платаниоти (Греция) – 91,7667
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