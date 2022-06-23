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Фєдіна здобула друге "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

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Будапешт, Четвер 23 червня 2022 10:46
Фєдіна здобула друге "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту Фото: Марта Фєдіна (ліворуч) (fina.org)
Автор: Антон Федорців

Українська синхроністка Маріна Фєдіна знову опинилася на п'єдесталі пошани за підсумками змагань в артистичному плаванні на чемпіонаті світу-2022 в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

20-річна українка фінішувала другою в індивідуальних змаганнях із артистичного плавання. Вона набрала 93,8 бали в довільній програмі.

Цей результат дозволив Фєдіній здобути срібну медаль, що стала вже другою індивідуальною нагородою української спортсменки на чемпіонаті світу-2022. Компанію на подіумі їй склали старі знайомі.

Як і в технічній програмі, перемогу здобула японка Юкіко Інуї. Вона завершила свій виступ із 95,3667 балами. Доповнила подіум представниця Греції Євангелія Платаніоті (91,7667 пункт).

Чемпіонат світу з водних видів спорту, артистичне плавання, соло, довільна програма:

  1. Юкіко Інуї (Японія) – 95,3667 балів
  2. Марта Фєдіна (Україна) – 93,8
  3. Євангелія Платаніоті (Греція) – 91,7667

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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