Фєдіна здобула друге "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Українська синхроністка Маріна Фєдіна знову опинилася на п'єдесталі пошани за підсумками змагань в артистичному плаванні на чемпіонаті світу-2022 в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
20-річна українка фінішувала другою в індивідуальних змаганнях із артистичного плавання. Вона набрала 93,8 бали в довільній програмі.
Цей результат дозволив Фєдіній здобути срібну медаль, що стала вже другою індивідуальною нагородою української спортсменки на чемпіонаті світу-2022. Компанію на подіумі їй склали старі знайомі.
Як і в технічній програмі, перемогу здобула японка Юкіко Інуї. Вона завершила свій виступ із 95,3667 балами. Доповнила подіум представниця Греції Євангелія Платаніоті (91,7667 пункт).
Чемпіонат світу з водних видів спорту, артистичне плавання, соло, довільна програма:
- Юкіко Інуї (Японія) – 95,3667 балів
- Марта Фєдіна (Україна) – 93,8
- Євангелія Платаніоті (Греція) – 91,7667
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.