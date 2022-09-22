ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Федерер анонсував останній матч у кар'єрі в парі з одвічним опонентом

Новость на русском →
Лондон, Четвер 22 вересня 2022 17:08
Федерер анонсував останній матч у кар'єрі в парі з одвічним опонентом Фото: Рафаель Надаль і Роджер Федерер створили культове тенісне протистояння (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній перший номер рейтингу тенісистів-професіоналів Роджер Федерер вирішив завершити кар'єру матчем у парному розряді Кубка Лейвера. Його напарником стане Рафаель Надаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.

Фінальний поєдинок у професіоналах швейцарець проведе 23 вересня. Попрощається з кортами легенда в дуеті з багаторічним опонентом.

"Завтра ввечері. Мій останній матч. У парі з Рафаелем Надалем", – лаконічно написав Федерер у персональному профілі.

Швейцарсько-іспанський дует протистоятиме парі американців у складі Джека Сока та Френсіса Тіафо. Федерер і Надаль виступлять у складі збірної Європи. У разі перемоги над представниками збірної світу вони принесуть своїй команді 1 очко.

Швейцарський тенісист анонсував завершення професіональних виступів 15 вересня. Його насичена кар'єра розпочалася у 1999 році та гарантувала Федереру статус одного з найсильніших гравців в історії. Він здобув 103 титули ATP, зокрема 20 "Великих шоломів", і зачохлить ракетку з відсотком перемог на рівні 82%.

Протистояння Федерер – Надаль стало сучасною класикою гри. Тенісні зірки зіграли один проти одного 40 матчів, за перемогами в яких першість здобув іспанець (24:16). Зокрема, Надаль частіше перемагав Федерера у фіналах (14:10).

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роджер Федерер Теннис Рафаэль Надаль
NEWS
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії