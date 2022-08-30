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Федерация работодателей просит власть не возвращать акцизы на дизель

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Вторник 30 августа 2022 15:40
Федерация работодателей просит власть не возвращать акцизы на дизель Фото: Федерация работодателей просит власть не возвращать акцизы на дизель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Восстановление ставок акцизного налога на дизель приведет к росту инфляции и грозит потерей рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей Украины к председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

В ФРУ подчеркнули: дизель является стратегической позицией для многих отраслей экономики: добывающей и тяжелой промышленности, которая не может работать без тяжелой техники; сельского хозяйства, стратегически важного государственного предприятия "Укрзализныця" и других.

"Повышение стоимости дизеля через возврат акцизного налога приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовых перевозок по автодорогам, повышение себестоимости промышленной и аграрной продукции, и ростом инфляции, что ставит под угрозу деятельность целых отраслей и под риск содержание рабочих мест", - отметили в ФРУ.

В Федерации призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.

Как известно, налоговый комитет ВР одобрил доработанный законопроект 7668-д, которым возвращаются акцизы на топливо: на газ возвращается акциз в размере 52 евро/ 1000 л, акциз для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола приравнивается к 100 евро/ 1000, на другие виды топлива (бензин и дизель) - 100 евро/ 1000 литров.

Ранее экономист Андрей Новак заявил, что возвращение акциза на бензин приведет к повышению цен на все товары и услуги, а также нанесет большой ущерб аграриям и военным, которым для выполнения работы нужен дизель в очень больших количествах.

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