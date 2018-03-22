Федеральная резервная система США повысила учетную ставку

Ставка повышена на 0,25 п.п.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую учетную ставку на 0,25 п.п. до 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в сообщении американского финансового регулятора.

В ведомстве пояснили, что согласно полученной информации, рынок труда продолжает укрепляться и экономическая активность растет с умеренной скоростью. В последние месяцы были получены хорошие результаты работы, и уровень безработицы остался низким. Недавние данные свидетельствуют о том, что темпы роста расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал в бизнесе смягчены благодаря их сильным показателям за четвертый квартал. В годовом измерении как общая инфляция, так и инфляция для товаров, отличных от продуктов питания и энергии, продолжали расти ниже 2%. Рыночные меры по компенсации инфляции в последние месяцы увеличились, но остаются низкими; основанные на опросе меры долгосрочных инфляционных ожиданий.

В последние месяцы экономические перспективы усилились и ФРС ожидает, что с дальнейшими постепенными изменениями в позиции денежно-кредитной политики экономическая активность в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, а условия на рынке труда останутся сильными. Ожидается, что годовая инфляция будет расти в ближайшие месяцы и стабилизироваться вокруг 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски для экономических перспектив выглядят примерно сбалансированными.

ФРС ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, чтобы обеспечить дальнейшее постепенное увеличение ставки по федеральным фондам; ставка федеральных средств, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактический путь ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических прогнозов, которые будут сообщены поступающими данными.

Напомним, в начале февраля аналитики сообщили, что в условиях роста дефицита федерального бюджета США будут вынуждены занять более 1 триллиона долларов в этом году, что может еще больше усугубить истерию, возникшую после глобальной распродажи на фондовых рынках.