Федеральна резервна система США підвищила облікову ставку

Ставка підвищена на 0,25 п. п.

Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила базову облікову ставку на 0,25 п.п. до 1,5-1,75% річних. Про це йдеться в повідомленні американського фінансового регулятора.

У відомстві пояснили, що згідно отриманої інформації, ринок праці продовжує зміцнюватися і економічна активність зростає з помірною швидкістю. В останні місяці були отримані хороші результати роботи, і рівень безробіття залишився низьким. Недавні дані свідчать про те, що темпи зростання витрат домашніх господарств та інвестицій в основний капітал у бізнесі пом'якшені завдяки сильним показникам за четвертий квартал. У річному вимірі як загальна інфляція, так і інфляція для товарів, відмінних від продуктів харчування і енергії, продовжували зростати нижче 2%. Ринкові заходи по компенсації інфляції в останні місяці збільшилися, але залишаються низькими; засновані на опитуванні заходи довгострокових інфляційних очікувань.

В останні місяці економічні перспективи посилилися і ФРС очікує, що з подальшими поступовими змінами в позиції грошово-кредитної політики економічна активність в середньостроковій перспективі буде зростати помірними темпами, а умови на ринку праці залишаться сильними. Очікується, що річна інфляція буде рости в найближчі місяці і стабілізуватися навколо 2% у середньостроковій перспективі. Короткострокові ризики для економічних перспектив виглядають приблизно збалансованими.

ФРС очікує, що економічні умови будуть розвиватися таким чином, щоб забезпечити подальше поступове збільшення ставки по федеральним фондам; ставка федеральних коштів, ймовірно, залишиться на деякий час нижче рівнів, які, як очікується, будуть переважати в довгостроковій перспективі. Проте фактичний шлях ставки по федеральним фондам буде залежати від економічних прогнозів, які будуть повідомлені вступниками даними.

Нагадаємо, на початку лютого аналітики повідомили, що в умовах зростання дефіциту федерального бюджету США будуть змушені зайняти більше 1 трильйона доларів в цьому році, що може ще більше погіршити істерію, що виникла після глобальної розпродажі на фондових ринках.