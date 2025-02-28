Федеральна торгова комісія США переїде до штаб-квартири USAID, - Bloomberg

Найближчими місяцями співробітники Федеральної торгової комісії США (FTC) повинні будуть покинути свої офіси. Їм доручено переїхати в будівлю, яку зараз звільняє Агенство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, "несподіваний наказ" надійшов від Департаменту ефективності державного управління (DOGE) - командою на чолі з мільярдером Ілоном Маском, якій президент США Дональд Трамп доручив скоротити чисельність федеральної робочої сили.

Як пише Bloomberg, більшість із 1300 співробітників антимонопольного та споживчого агентства (FTC) працюють у будівлі у Вашингтоні, яка також здає приміщення в оренду кільком іншим федеральним агентствам. 10-річна оренда приміщення FTC закінчилася минулого року, але її було продовжено ще на три роки до 2027 року.

Штаб-квартира FTC, в якій розміщуються п'ять комісарів і старші керівники агентства, розташована в іншій урядовій будівлі за кілька кварталів від будівлі USAID.

Адміністрація загальних служб, яка здає в оренду офісні приміщення від імені федеральних агентств, запросила схвалення Конгресу на новий 20-річний договір оренди для FTC. Однак, хоч Сенат і схвалив новий запит на оренду в листопаді, але Палата представників ще не прийняла його до розгляду.

Станом на четвер список орендованих офісних приміщень GSA вказував, що термін оренди FTC спливає в п'ятницю. Тим часом представник Федеральної торгової не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Bloomberg також зазначає, що Трамп і Ілон Маск, стверджують, що USAID слід закрити. Зокрема, адміністрація відправила більшу частину з 10 000 співробітників агентства в адміністративну відпустку й анулювала десятки контрактів, що вплинуло на проєкти від Африки до України та призвело до сотень втрат робочих місць по всій території США.

Цього тижня співробітникам USAID було наказано забрати особисті речі зі штаб-квартири організації.

На сайті Департаменту ефективності державного управління (DOGE) стверджується, що завершивши оренду FTC у Вашингтоні, зекономлено понад 11 мільйонів доларів. На сайті не вказано, як було розраховано ці заявлені заощадження. За даними GSA, агентство платить 13,6 мільйонів доларів на рік за приміщення за поточними умовами оренди.

Коли FTC востаннє змінила офіс у 2013 році, вона витратила близько 75 мільйонів доларів на переїзд і облаштування нового приміщення.