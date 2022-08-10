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В ФБУ отменили решение о назначении Шевченко президентом федерации

Фото: в ФБУ отменили решение о назначении Шевченко президентом федерации (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Контрольно-дисциплинарная комиссия Федерации бокса Украины отменила решение, которым президентом ФБУ якобы был избран Кирилл Шевченко, а также признала несанкционированными сборы, которые он анонсировал на 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, опубликованное на сайте федерации.

Согласно решению КДК, проводить конференции уполномочено исключительно бюро ФБУ. Что касается сборов 9 августа, то их организовали неуполномоченные лица, в отношении которых накануне были введены санкции - пожизненный запрет на деятельность в боксе.

Соответственно, эта конференция и все принятые ею решения признаны незаконными. В том числе, утверждение новой редакции статута организации, смену руководящих органов ФБУ, утверждение новой символики и тд.

"Такие сборы нарушают порядок созыва Конференций ФБУ, нарушают Статут ФБУ, подрывают престиж, авторитет и единство Федерации бокса Украины и являются незаконными", - сказано в решении.

Ранее ФБУ исключила из своего состава 10 региональных ячеек.

Таким образом, по состоянию на сегодня, федерация насчитывает 13 представительств: в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Луганской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черкасской областях Украины.

Кроме того, введены санкции против 26 лиц, которые участвовали в незаконной "конференции ФБУ" 22 февраля 2022 года.

Международная (IBA) и Европейская федерации бокса (EUBC) также не признали Шевченко новым главой ФБУ. Они подтвердили полномочия Владимира Продивуса как единственного законного президента Федерации бокса Украины.

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Бокс