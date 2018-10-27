ФБР ведет расследование против Tesla из-за нового автомобиля, - The Wall Street Journal

Иллюстративное фото (tesla.com)

Компания Tesla могла представить инвесторам ложные данные об объеме производства

Прокуратура и ФБР штата Сан-Франциско проводят уголовное расследование против компании Tesla пытаясь проверить не вводила ли компания в заблуждение инвесторов, искажая информацию о производстве автомобилей Tesla Model 3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Собеседники издания рассказали, что в начале 2017 года компания Tesla могла предоставить инвесторам ложные данные об объеме своего производства седанов. В то время основатель компании Илон Маск заявляв, что компания способна выпустить до 5 тыс. автомобилей за неделю. В июле 2017 года в своем Twitter Илон Маск сообщил, что к декабрю 2017 года они смогут производить до 20 тыс. седанов за месяц.

Издание заявляет, что уголовное расследование набрало обороты после того, как Маск урегулировал дело с Комиссией по ценным бумагам США, что расценило одно из его заявлений как попытку ввести в заблуждение своих инвесторов. Из-за этого он покинул пост представителя совета директоров компании и должен выплатить штраф в размере 20 млн долларов США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сообщение Маска в Twitter обвалило акции Tesla. Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф 20 миллионов долларов.