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ФБР веде розслідування проти Tesla через новий автомобіль,- The Wall Street Journal

Новини » Транспорт    27.10.2018 - 01:12
Ілюстративне фото (tesla.com)
Ілюстративне фото (tesla.com)

Компанія Tesla могла представити інвесторам неправдиві дані про обсяг виробництва

Прокуратура і ФБР штату Сан-Франциско провадять кримінальне розслідування проти компанії Tesla намагаючись перевірити чи не вводила компанія в оману інвесторів, спотворюючи інформацію про виробництво автомобілів Tesla Model 3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання розповіли, що на початку 2017 року компанія Tesla могла надати інвесторам неправдиві дані про обсяг свого виробництва седанів. Тоді засновник компанії Ілон Маск заявляв, що компанія здатна випустити до 5 тис. автомобілів за тиждень. У липні 2017 року у своєму Twitter Ілон Маск повідомив, що до грудня 2017 року вони зможуть виробляти до 20 тис. седанів за місяць.

Видання заявляє, що кримінальне розслідування набрало обертів після того, як Маск врегулював справу з Комісією з цінних паперів США, що розцінило одну з його заяв як спробу ввести в оману своїх інвесторів. З-за цього він покинув пост представника ради директорів компанії і повинен виплатити штраф у розмірі 20 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що повідомлення Маска в Twitter обвалило акції Tesla. Ілон Маск пожартував у своєму Twitter над комісією з цінних паперів і бірж США, якій він виплатив штраф 20 мільйонів доларів.

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