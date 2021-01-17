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ФБР расследует версию об иностранном участии в атаке на Капитолий

Вашингтон, Воскресенье 17 января 2021 06:38
ФБР расследует версию об иностранном участии в атаке на Капитолий
Фото: штурм Капитолия США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФБР США изучает версию об иностранном вмешательстве во время штурма Капитолия 6 января. Бюро выясняет, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро.

Как рассказали собеседники телеканала, в рамках расследования бюро проверяет платеж в размере 500 долларов в биткоинах в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

Отмечается, что информация о платежах поступила на этой неделе. Ее предоставила компания, которая анализирует криптовалютные переводы.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

По данным источников агентства Reuters, действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США.

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