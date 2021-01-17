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ФБР розслідує версію про іноземну участь в атаці на Капітолій

Вашингтон, Неділя 17 січня 2021 06:38
ФБР розслідує версію про іноземну участь в атаці на Капітолій
Фото: штурм Капітолію США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФБР США вивчає версію про іноземне втручання під час штурму Капітолію 6 січня. Бюро з'ясовує, чи надавали іноземні уряди, організації або окремі громадяни фінансову підтримку його учасникам.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на одного діючого і одного колишнього співробітників бюро.

Як розповіли співрозмовники телеканалу, в рамках розслідування бюро перевіряє платіж у розмірі 500 доларів в біткойнах на адресу ключових фігур ультраправого руху перед заворушеннями.

Наголошується, що інформація про платежі надійшла цього тижня. Її надала компанія, яка аналізує криптовалютні перекази.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому мали затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

За даними джерел агентства Reuters, чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень у США.

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