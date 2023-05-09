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ФБР нейтралізувала мережу шкідливих програм "Snake", які використовує ФСБ Росії

Фото: Міністерство юстиції США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

ФБР США виявило та знешкодило пакет шкідливих програм під назвою "Snake", що використовується у ФСБ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції США.

"Сьогодні завершилася операція під кодовою назвою "MEDUSA" щодо порушення глобальної однорангової мережі комп'ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням під назвою "Snake", - йдеться у повідомленні.

Уряд США приписує його підрозділу всередині Центру 16 Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

"Протягом майже 20 років цей підрозділ використовував версії шкідливого ПЗ "Snake" для крадіжки конфіденційних документів із сотень комп'ютерних систем щонайменше у 50 країнах, що входять до НАТО", - додали у Мін'юсті США.

Йдеться про дані членів урядів країн НАТО, журналістів та інших об'єктів, які становлять інтерес для РФ. ФБР вдалося відключити шкідливе програмне забезпечення росіян.

Руйнуванням шкідливої мережі "Snake" займалися Нью-Йоркське відділення ФБР, кіберпідрозділ ФБР, прокуратура США зі східного округу Нью-Йорка та відділ контррозвідки та експортного контролю Управління національної безпеки.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі G7 у Японії хоче обговорити боротьбу з обходом санкцій проти РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що сьогодні світ перебуває в переломному моменті, а усі ухвалені рішення визначатимуть те, як він виглядатиме в майбутньому.

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