ФБР нейтралізувала мережу шкідливих програм "Snake", які використовує ФСБ Росії

"Сьогодні завершилася операція під кодовою назвою "MEDUSA" щодо порушення глобальної однорангової мережі комп'ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням під назвою "Snake", - йдеться у повідомленні.

Уряд США приписує його підрозділу всередині Центру 16 Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

"Протягом майже 20 років цей підрозділ використовував версії шкідливого ПЗ "Snake" для крадіжки конфіденційних документів із сотень комп'ютерних систем щонайменше у 50 країнах, що входять до НАТО", - додали у Мін'юсті США.

Йдеться про дані членів урядів країн НАТО, журналістів та інших об'єктів, які становлять інтерес для РФ. ФБР вдалося відключити шкідливе програмне забезпечення росіян.

Руйнуванням шкідливої мережі "Snake" займалися Нью-Йоркське відділення ФБР, кіберпідрозділ ФБР, прокуратура США зі східного округу Нью-Йорка та відділ контррозвідки та експортного контролю Управління національної безпеки.