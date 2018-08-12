ФБР не виключає вплив Росії на конфлікт у Шарлотсвіллі в 2017

ФБР на закритому брифінгу підтвердив, що РФ могла впливати на ситуацію в Шарлотсвіллі

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США не виключає, що Росія могла впливати на загострення ситуації в Шарлотсвіллі в серпні 2017 року. Про це в інтерв'ю CNN заявив конгресмен Томас Гаррет.

За словами Гаррета, два місяці тому на закритому брифінгу ФБР піднімалося питання зіткнень у Шарлотсвіллі. Керівництво бюро підтвердило, що російська сторона могла впливати на загострення конфлікту.

"Два місяці тому я був на закритій сесії брифінгу щодо ситуації в Шарлотсвіллі з директором ФБР. Серед інших питань, я запитав, чи мало місце втручання Росії до розпалювання конфлікту навколо того, що сталося в Шарлотсвіллі. Мені сказали, що так", - зазначив Гаррет.

Нагадаємо, 11 і 12 серпня 2017 року у Шарлотсвіллі (штат Вірджинія) пройшла політична акція правих сил. Приводом послужило рішення міської влади демонтувати пам'ятник генералу-конфедерату Роберту Лі та перенести його з парку Емансипації. Деякі з протестувальників вигукували расистські та антисемітські гасла, проносили вогнепальну зброю, прапори Конфедерації, свастики, ісламофобські плакати і символіку президентської кампанії Дональда Трампа.

Акція супроводжувалася смолоскипною ходою і закінчилася зіткненнями правих з поліцією і політичними супротивниками, лівими і антирасистами, а також умисним наїздом на натовп антифашистів. В ході заворушень загинула одна і поранено не менше 38 осіб.