ФБР арестовало конгрессмена США

Его подозревают в торговле инсайдерской информацией

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало американского конгрессмена, республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Об этом сообщает ABC.

Как сообщает издание, обвинения предъявлены не только Коллинзу, но и его сыну, а также отцу невесты сына. Претензии к Коллинзу касаются работы австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.

Сообщается, что летом 2017 года конгрессмен передал сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. Сын конгрессмена передал данные отцу невесты его сообщникам. Все они использовали сведения, принимая решения о покупке или продаже акций австралийской компании.

Благодаря инсайдерской информации от Коллинза все они смогли избежать крупных финансовых убытков, которые могли достигать 768 тыс. долларов.

Напомним, что в США задержали экс-сотрудника ЦРУ, который мог сообщать Wikileaks о кибероружии.

В частности, по информации издания, расследование показало, что задержанный Джошуа Шульте работал на ЦРУ и помогал разрабатывать компьютерные программы для шпионажа в киберпространстве. Позже выяснилось, что он передал секретную информацию на сайт Wikileaks, опубликовавший в итоге целую серию статей под рубрикой Vault 7.