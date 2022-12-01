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В Favbet заявили, що підтримують курс держави на легалізацію криптовалют

Фото: CLO міжнародної компанії Favbet Михайло Приходько (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародна компанія Favbet підтримує курс держави на легалізацію криптовалют та супутніх технологічних інновацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CLO Favbet Михайла Приходька.

"Favbet постійно шукає та впроваджує інноваційні інструменти. Операції з криптовалютами не стали виключенням. Ми детально розглянули реалізовані проекти у цьому напрямі, оцінили міжнародну практику процесингу, провели тести. За нашими оцінками, віртуальні активи вже незабаром стануть звичними, широко використовуватимуться в повсякденному житті кожної людини. Не буде винятком і сфера розваг", - наголосив Приходько.

Як відомо, 15 березня 2022 року президент підписав закон "Про віртуальні активи". За словами Приходька, це історичне рішення для країни, яка вже кілька років поспіль утримується у топі рейтингу Global Crypto Adoption Index.

Проте остаточного виходу криптовалют із тіні поки не відбувся, адже законодавці досі не проголосували зміни до Податкового кодексу, до яких, власне, прив'язано набуття чинності законом.

"Врегулювати не тільки криптовалютні розрахунки, а й супутні технологічні інновації. Це допоможе однозначно підвищити інвестиційну привабливість ринку для міжнародних партнерів та привернути увагу нових прогресивних клієнтів. Процесинг криптовалют відкриє перед українськими компаніями можливість стати конкурентоспроможними на міжнародних ринках", - пояснюють у Favbet.

Інтеграція нових методів бізнесу пов'язана з низкою викликів. Насамперед з тим, що закон "Про віртуальні активи" досі не набув чинності. Зараз бізнес фактично не має законних підстав для впровадження криптовалютних платежів.

Навіть коли закон набере чинності, має пройти певний час, перш ніж регулятори сформують нормативно-правову базу, розроблять чіткі правила та нададуть необхідні роз’яснення. У Favbet сподіваються, що цей процес не затягнеться.

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криптоіндустрія