FAVBET задонатив 10 млн гривень на морський дрон для СБУ

Всього в межах проекту планується зібрати кошти на 35 морських дронів Sea Baby. Це - розробка Служби безпеки України, що вже другий рік наводить жах на окупаційний флот біля кримських берегів.

Sea Baby може нести 850 кг вибухівки, рухатись зі швидкістю 90 км/год та долати відстань у 1000 кілометрів. Вартість одного такого дрона - 8,5 млн грн.

Протягом 2022-2023 років Sea Baby вразили 9 ворожих кораблів, в тому числі фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен". Також на рахунку "Морського малюка" - вдалий удар по Кримському мосту, який пошкодив дві опори та остаточно зруйнував міф про його "неприступність".

"Фаворит - той, у чию перемогу вірять найбільше. Сподіваємось, що ця назва додасть нашому малюку вдачі на полюванні. Дякуємо СБУ за їхню роботу із звільнення українського моря від ворожого металобрухту", - заявив засновник компанії та президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, FAVBET не вперше підтримує збори фандрейзингової платформи UNITED24. Минулого року компанія передала 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для "Армії дронів", а також 20 млн грн на Операцію "Єдність" та Операцію "Єдність-2" - збори для закупівлі 15 тис. дронів-камікадзе.

Крім цього FAVBET перерахував 4 млн грн на збір "Безпечне небо" від амбасадора UNITED24 Тімоті Снайдера та 5 млн на збір "Допоможемо рятувальникам" після російського теракту на Каховській ГЕС.

Станом на лютий 2024-го року загальна сума допомоги українській армії від FAVBET уже перетнула позначку у 300 млн грн. У тому числі за останні 2 роки Сили оборони України отримали за сприяння групи компаній FAVBET, включно з FAVBET Foundation, понад 280 автомобілів та більш як 600 дронів різного типу.