Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби

Переселенці, які були змушені через війну втекти зі свого будинку до Івано-Франківської області, забезпечені речами першої необхідності за сприяння Favbet Foundation.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду
Йдеться про сотні спальних мішків, карематів та павербанків.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.