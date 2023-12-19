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Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Вівторок 19 грудня 2023 17:52 promo
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Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт Фото: Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Український букмекер Favbet продовжує розвивати формати взаємодії з гравцями. Зокрема, у компанії вирішили доповнити свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).

Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо Favbet, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.

Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.

Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Ігор Сірук

"Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт FAVBET — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів", — каже директор БК "ФАВБЕТ" Ігор Сірук.

В компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотній зв’язок від гравців, щоб надалі застосувати його для поліпшення якості послуг в ході розширення наземної мережі.

ідкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній FAVBET та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів", — зазначив директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Сергій Дзекунов

Заснована в Україні, компанія FAVBET — один з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.

Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчами.

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