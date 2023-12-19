Favbet открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт

Украинский букмекер "Favbet" продолжает развивать форматы взаимодействия с игроками. В частности, в компании дополнили свое онлайн-предложение физическим пунктом приема ставок в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании .

Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Олексы Тихого, дом. 42а (буква К).

Гостям заведения предлагают весь спектр букмекерских услуг: подписание спортивных пари на все маркеты и линии ставок из портфолио Favbet, получение выигрышей, а также возможность пересмотра актуальных спортивных событий.

Для удобства игроков заведение оборудовано несколькими столами с интерактивными дисплеями, большими табло с результатами матчей и зоной отдыха.

Игорь Сирук

"Мы рады содействовать тому, что цивилизованный рынок азартных развлечений постепенно вытесняет нелегальный сегмент. Букмекерский пункт Favbet – первое заведение в Украине, имеющее лицензию КРАИЛ и работающее в соответствии с действующим законодательством в сфере азартных развлечений. Это – комфорт и безопасность игроков, соблюдение принципов ответственной игры, а также весомый вклад в госбюджет за счет налоговых и лицензионных платежей", - говорит директор БК "ФАВБЕТ" Игорь Сирук.

В компании отмечают, что планируют внимательно изучить опыт работы первого пункта и обратную связь от игроков, чтобы в дальнейшем применить его для улучшения качества услуг в ходе расширения наземной сети.

"Открытие букмекерского пункта является логическим звеном развития группы компаний Favbet и призвано на еще более качественном уровне удовлетворять нужды клиентов", - отметил директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

Сергей Дзекунов

Основанная в Украине компания FAVBET — один из крупнейших спонсоров украинского спорта, поддерживающий ряд ведущих футбольных клубов страны, национальные федерации хоккея и баскетбола.

Компания также сотрудничает с Минмолодежьспорта в рамках Национальной платформы доброчестности спорта, которая занимается поддержкой спортивной этики и противодействует договорным матчам.