FAVBET Tech взяла участь у загальних зборах асоціації "IT Ukraine"

Українська технологічна компанія FAVBET Tech взяла участь у загальних зборах асоціації "ІT Ukraine" , що відбулися у грудні 2024 року. Захід об'єднав понад 200 компаній-учасниць, які підбили підсумки року та окреслили плани на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, виступив із вітальним словом, підкресливши важливість співпраці в межах Асоціації для розвитку ІТ-індустрії України.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

"Спільні зусилля та обмін досвідом між компаніями-учасницями Асоціації 'IT Ukraine' є ключовими для зміцнення позицій українського ІТ на глобальному ринку. Ми пишаємося тим, що є частиною цієї спільноти та активно долучаємося до ініціатив, спрямованих на розвиток галузі", - зазначив Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

Фото: IT Ukraine Association

FAVBET Tech приєдналася до асоціації "ІT Ukraine" у 2022 році та відтоді є активним учасником її заходів. Зокрема, у вересні 2024 року компанія виступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, де Артем Скрипник модерував панельну дискусію на тему "Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності".

FAVBET Tech продовжує підтримувати ініціативи асоціації, спрямовані на розвиток ІТ-галузі в Україні, та планує й надалі брати активну участь у спільних проєктах.