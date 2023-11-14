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Favbet Tech увійшла до топ ІТ-компаній, що найбільше підтримують Україну

Фото: Favbet Tech увійшла до топ ІТ-компаній, що найбільше підтримують Україну (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українська ІТ-компанія Favbet Tech увійшла в "Рейтинг ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування Highload та порталу Work.ua

У підсумковому рейтингу команда компанії посіла 11-ту сходинку з-поміж 100 провідних компаній української tech-галузі.

"Я дякую організаторам та всім, хто віддав голос за кейс Favbet Tech. Це важлива оцінка наших зусиль та мотивація робити ще більше. Водночас я хочу висловити вдячність всім українським компаніям, які навіть у таких складних ринкових умовах знаходять ресурси для того, щоб допомагати українцям та робити величезний внесок у нашу спільну перемогу", - сказав CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: CEO FAVBET Tech Артем Скрипник

Favbet Tech - ІТ-компанія зі стовідсотковою українською ДНК, що створює продукти та сервіси для міжнародної iGaming-компанії Favbet. На сьогодні продуктами Favbet Tech щодня користуються мільйони жителів України та Європи.

На початку повномасштабної війни співробітники компанії приєдналися до ініційованої Мінцифри кіберармії, здійснювали DDoS-атаки на цифрову інфраструктуру ворога та отримували доступ до персональних даних окупантів.

Favbet Tech створила програму для пошуку зниклих безвісти українців, а також застосунок для артилеристів однієї з військових частин, завдяки якому артилерійські розрахунки змогли автоматизувати рутинні процеси, необхідні для ведення влучного вогню по ворожим позиціям.

Наразі Favbet Tech є партнером ГО "КіберПолк" та співпрацює з організацією в напрямах кіберзахисту, військово-інформаційних операцій і підготовки фахівців із цифрової безпеки. В компанії продовжують розробляти програмне забезпечення для потреб ЗСУ, а також передають свій досвід пошуку вразливостей у ворожих ІТ-системах.

Фото: Сергій Кошиль, Chief Human Resources Officer FAVBET

"Підтримка ЗСУ - один із наших ключових пріоритетів. Ми впровадили це у всі етапи роботи з персоналом, партнерами та клієнтами. Робота українських ІТ-компаній має приносити користь українській армії, тому ми регулярно намагаємося покращувати нашу діяльність у цьому напрямі", - зазначив Сергій Кошиль, Chief Human Resources Officer компанії Favbet.

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