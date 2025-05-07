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В FAVBET Tech розповіли, як технології змінюють спорт

Фото: В FAVBET Tech розповіли, як технології змінюють спорт (прес-служба компанії)
Автор: Сергій Новіков

На нещодавній зустрічі Sport&Business Club Ukraine представники спортивної індустрії, технологічного сектору та бізнесу обговорили ключові тенденції у сучасних технологіях, трансформуватимуть спорт в Україні найбличжим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу FAVBET Tech.

Однією з центральних тем заходу стали технологічні рішення, які змінюють формат взаємодії з аудиторією, управління клубами та організацію спортивних подій.

Під час дискусії учасники зосередили увагу на впливі технологій на розвиток спорту, та представили свої кейси із застосуванням сучасних технологій: від покращення комунікації з фанатами до взаємодії з клієнтами в рамках спортивної організації. Окрему увагу приділили інноваційним рішенням, зокрема - створенню додатків для реабілітації ветеранів.

Технологічним партнером події виступила компанія FAVBET Tech, яка представила свої підходи до автоматизації, аналітики та впровадження цифрових інструментів у спортивне середовище.

FAVBET Tech: Фокус на цифрову трансформацію спорту

FAVBET Tech - українська IT-компанія, що входить до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній за версією DOU. Вона є резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association та співзасновником її АІ-комітету.

Компанія спеціалізується на розробці технологічних рішень для різних галузей, зокрема iGaming. У фокусі - застосування AI, високонавантажені системи, великі дані та хмарні сервіси.

"Співпраця з Sport&Business Club Ukraine - це чудова можливість говорити про практичне застосування технологій у спорті. Ми прагнемо бачити більшу взаємодію між ІТ-компаніями та українськими спортивними організаціями для того, щоби бути конкурентними у цифрову епоху", - зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

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