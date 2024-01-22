FAVBET Tech розпочав співпрацю з майстернею дронів "Дронарня"

Наприкінці 2023 року FAVBET Tech вже допомогла "Дронарні" збільшити потужності, надавши ресурси для оренди нового приміщення та закупівлі додаткового обладнання для навчання військових. Крім того, була оновлена й матеріально-технічна база школи - інструменти, комплектуючі, витратні матеріали.

"Завдяки FAVBET Tech ми змогли швидко реорганізувати школу на новому майданчику та подвоїти кількість навчальних місць з 20 до 40. Всі наші учні - військовослужбовці, більшість з них після навчання повертаються до виконання завдань на передовій. Час на війні має вирішальне значення, тому для нас дуже цінно, що зараз ми можемо одночасно навчати ще більше наших воїнів", - розповіли у "Дронарні".

Співпраця компанії з "Дронарнею" також передбачає роботу над спільними науково-дослідними проєктами, каже СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник: "Наша команда спеціалізується на розробці, тому ми візьмемо на себе частину софтверних питань, таких як перепрошивка дронів та розробка нового ПЗ. Крім того, разом з інженерами “Дронарні” будемо займатись перспективним проєктом в галузі штучного інтелекту для БпЛА, але його деталі ми поки що не розголошуємо".

За два роки війни безпілотники стали одними з найцінніших знарядь у протистоянні російській агресії. Завдяки ним українські захисники проводять розвідку, наводять артилерію то щодня "мінусують" живу силу та техніку ворога.

Зі зростанням виробництва та розповсюдженням БпЛА кратно зросла й потреба у військових спеціалістах, здатних збирати, лагодити та налаштовувати дрони в умовах передової. Саме цю місію взяла на себе команда "Дронарні", що працює з початку активної фази війни проти України.

Сьогодні "Дронарня" - фактично повноцінна науково-дослідна лабораторія в галузі безпілотних літальних систем та інженерна школа, що навчає українських військовослужбовців збірці, програмуванню та ремонту FPV-дронів. Курс навчання військових триває місяць, а випускники отримують цінні навички, які не лише допомагають на передовій, але й будуть затребувані компаніями оборонної промисловості після повернення.

FAVBET Tech - українська ІТ-компанія, частина групи компаній FAVBET. Компанія спеціалізується на розробці високонавантажених систем та AI-технологіях.

З перших днів вторгнення FAVBET Tech є частиною українського кібервійська, що здійснює атаки на цифрову інфраструктуру ворога та розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

У 2023 році компанія зайняла 11-ту сходинку рейтингу "Топ-100 ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну" видання Highload та порталу Work.ua.

