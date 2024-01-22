FAVBET Tech розпочав співпрацю з майстернею дронів "Дронарня"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наприкінці 2023 року FAVBET Tech вже допомогла "Дронарні" збільшити потужності, надавши ресурси для оренди нового приміщення та закупівлі додаткового обладнання для навчання військових. Крім того, була оновлена й матеріально-технічна база школи - інструменти, комплектуючі, витратні матеріали.

"Завдяки FAVBET Tech ми змогли швидко реорганізувати школу на новому майданчику та подвоїти кількість навчальних місць з 20 до 40. Всі наші учні - військовослужбовці, більшість з них після навчання повертаються до виконання завдань на передовій. Час на війні має вирішальне значення, тому для нас дуже цінно, що зараз ми можемо одночасно навчати ще більше наших воїнів", - розповіли у "Дронарні".

Співпраця компанії з "Дронарнею" також передбачає роботу над спільними науково-дослідними проєктами, каже СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник: "Наша команда спеціалізується на розробці, тому ми візьмемо на себе частину софтверних питань, таких як перепрошивка дронів та розробка нового ПЗ. Крім того, разом з інженерами “Дронарні” будемо займатись перспективним проєктом в галузі штучного інтелекту для БпЛА, але його деталі ми поки що не розголошуємо".

За два роки війни безпілотники стали одними з найцінніших знарядь у протистоянні російській агресії. Завдяки ним українські захисники проводять розвідку, наводять артилерію то щодня "мінусують" живу силу та техніку ворога.

Зі зростанням виробництва та розповсюдженням БпЛА кратно зросла й потреба у військових спеціалістах, здатних збирати, лагодити та налаштовувати дрони в умовах передової. Саме цю місію взяла на себе команда "Дронарні", що працює з початку активної фази війни проти України.

Сьогодні "Дронарня" - фактично повноцінна науково-дослідна лабораторія в галузі безпілотних літальних систем та інженерна школа, що навчає українських військовослужбовців збірці, програмуванню та ремонту FPV-дронів. Курс навчання військових триває місяць, а випускники отримують цінні навички, які не лише допомагають на передовій, але й будуть затребувані компаніями оборонної промисловості після повернення.

FAVBET Tech - українська ІТ-компанія, частина групи компаній FAVBET. Компанія спеціалізується на розробці високонавантажених систем та AI-технологіях.

З перших днів вторгнення FAVBET Tech є частиною українського кібервійська, що здійснює атаки на цифрову інфраструктуру ворога та розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

У 2023 році компанія зайняла 11-ту сходинку рейтингу "Топ-100 ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну" видання Highload та порталу Work.ua.

