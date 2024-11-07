FAVBET Tech підтримала другий захід CEO Talks від Diia.City Union

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером другого заходу серії CEO Talks, організованого Diia.City Union. Цього разу головним спікером події став Тарас Панасенко, співзасновник і CEO мережі мультимаркетів "Аврора".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.
Захід зібрав топменеджерів, підприємців та резидентів Diia.City, які мали змогу познайомитись з підприємницьким шляхом спікера, дізнатися про чинники, що допомогли "Аврорі" досягти високих результатів, а також унікальний підхід до побудови корпоративної культури.
На заході обговорювали не лише досягнення, а й майбутні плани компанії "Аврора", її міжнародну експансію та ініціативи в галузі цифровізації. Виступ Тарас Панасенка вкотре довів, що український ритейл здатний не лише витримувати економічні виклики, а й активно зростати, розширюючи свої можливості.
Виступ Тараса Панасенка - другий захід циклу CEO Talks, що відбувся за підтримки FAVBET Tech. Першою подією проєкту стала зустріч із CEO компанії "Київстар" Олександром Комаровим.
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