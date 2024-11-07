FAVBET Tech підтримала другий захід CEO Talks від Diia.City Union

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером другого заходу серії CEO Talks , організованого Diia.City Union. Цього разу головним спікером події став Тарас Панасенко, співзасновник і CEO мережі мультимаркетів "Аврора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

Захід зібрав топменеджерів, підприємців та резидентів Diia.City, які мали змогу познайомитись з підприємницьким шляхом спікера, дізнатися про чинники, що допомогли "Аврорі" досягти високих результатів, а також унікальний підхід до побудови корпоративної культури.

На заході обговорювали не лише досягнення, а й майбутні плани компанії "Аврора", її міжнародну експансію та ініціативи в галузі цифровізації. Виступ Тарас Панасенка вкотре довів, що український ритейл здатний не лише витримувати економічні виклики, а й активно зростати, розширюючи свої можливості.

"Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком’юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks - це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України. Вдячні Diia.City Union за якісну організацію, а спікеру - за цікавий виступ та цінні інсайти", - зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Виступ Тараса Панасенка - другий захід циклу CEO Talks, що відбувся за підтримки FAVBET Tech. Першою подією проєкту стала зустріч із CEO компанії "Київстар" Олександром Комаровим.