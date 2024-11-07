FAVBET Tech поддержала второе мероприятие CEO Talks от Diia.City Union

Украинская ИТ-компания FAVBET Tech выступила партнером второго мероприятия серии CEO Talks , организованного Diia.City Union. В этот раз главным спикером происшествия стал Тарас Панасенко, соучредитель и CEO сети мультимаркетов "Аврора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Мероприятие собрало топ-менеджеров, предпринимателей и резидентов Diia.City, которые имели возможность познакомиться с предпринимательским путем спикера, узнать факторы, которые помогли "Авроре" достичь высоких результатов, а также уникальный подход к построению корпоративной культуры.

На мероприятии обсуждали не только достижения, но и планы компании "Аврора", ее международную экспансию и инициативы в области цифровизации. Выступление Тараса Панасенко в очередной раз доказало, что украинский ритейл способен не только выдерживать экономические вызовы, но и активно расти, расширяя свои возможности.

"Мы рады поддерживать события, способствующие укреплению IT-коммьюнити и обмену опытом среди лидеров бизнеса. CEO Talks – это важная инициатива, способствующая неформальной коммуникации между предпринимателями, которые сегодня строят экономическую стабильность Украины. Благодарны Diia.City Union за качественную организацию , а спикеру – за интересное выступление и ценные инсайты", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Выступление Тараса Панасенко – второе мероприятие цикла CEO Talks, состоявшееся при поддержке FAVBET Tech. Первым событием проекта стала встреча с CEO компании "Киевстар" Александром Комаровым.