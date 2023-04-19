UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Діці Поле"

Фото: Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Діке Поле" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Металіст" та офіційний партнер клубу Favbet передали автомобіль бійцям окремого батальйону спецпризначення "Діке Поле".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення клубу.

"Завдяки фонду Favbet Foundation, який займається організацією процесу збору на автомобілі для потреб ЗСУ, та групі компаній Favbet, що регулярно передає частину прибутку на збір для армії, запит бійців було виконано. Для батальйону "Дике Поле" придбали позашляховик Nissan Navara, який в короткі терміни переоснастили відповідно до потреб бійців", - повідомили в пресслужбі клубу.

Авто передано ЗСУ в рамках проєкту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ". Це вже восьма автівка, передана військовим у рамках проекту.

Тест-драйв та власне передачу автівки підрозділу здійснили форвард «Металіста» Максим Прядун та тренер-аналітик команди Андрій Колісник.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
МеталлистЗбройні сили України